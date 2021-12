Tiziano Ferro canta Musica leggerissima: la splendida cover del cantante, regalo di Natale ai fan in questo 2021.

Ci sono tradizioni che non muiono mai. Ad esempio, la cover della vigilia di Natale di Tiziano Ferro. L’artista di Latina non era stato fermato dal Coronavirus, lo scorso anno, e non si è certo lasciato intimorire dalla nuova ondata di contagi di questo finale di 2021. Puntuale come un orologio svizzero, seppur non più dalla sua cameretta, come capitava fino a pochi anni fa, il cantautore ci ha regalato anche quest’anno un saggio della sua bravura, riproponendo una versione tutta sua del vero grande tormentone dell’ultimo Festival di Sanremo.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro canta Musica leggerissima

L’hanno rifatta in tanti, anche Ana Mena per il mercato spagnolo. Ma forse nessuno con il tocco di classe da crooner consumato e da vera e propria stella dell’R&B che solo Tiziano può vantare. Il cantautore di Latina ha scelto proprio Musica leggerissima come cover della vigilia di Natale, dopo aver omaggiato nel 2020 invece i Queen con Love of My life. Una scelta apprezzata dai fan e anche dai due artisti che hanno portato al successo la versione originale, come dimostrato dai loro commenti.

Colapesce e Dimartino ringraziano Tiziano Ferro

Non poteva mancare la cover della vigilia di Natale per Tiziano, che ha reinterpretato a modo suo Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, brano arrivato al quarto posto nell’ultimo Sanremo. Una versione che è piaciuta moltissimo ai fan, ma anche agli stessi autori, che hanno voluto condividere il loro apprezzamento con l’amico Tiziano. Colapesce ha infatti scritto: “Buon Natale Tiziano, grazie bellissima“. E anche Dimartino ha voluto ringraziarlo facendogli dei sinceri auguri di buone feste. Di seguito il video condiviso dall’artista sul suo account ufficiale su Instagram: