Tiziano Ferro canta Love of My Life: la canzone di Natale per i fan da parte del cantautore di Latina è il grande classico dei Queen.

Come ogni anno, anche in questo drammatico 2020 Tiziano Ferro ha voluto regalare una cover per Natale a tutti i suoi fan. Il cantautore di Latina, rimasto a Los Angeles anche in questa vigilia di festa, ha scelto per l’occasione un grande classico dei Queen, Love of My Life. “Me l’avete chiesta in tanti, tante volte“, ha spiegato l’artista di Accetto miracoli. Ecco la sua versione di una delle ballate più amate della band di Freddie Mercury.

Tiziano Ferro canta Love of My Life: il video

L’amore di Tiziano Ferro per i Queen è un amore di lunga data. Già qualche tempo fa l’artista aveva ad esempio postato una foto con la locandina del biopic Bohemian Rhapsody, dedicando un pensiero a Freddie Mercury, sempre nei nostri cuori.

Tiziano Ferro

Oggi ha però voluto mettersi in gioco, senza volersi confrontare con l’immortale Freddie. Sarebbe ingiusto. Spiega l’artista: “Me l’avete chiesta in tanti, tante volte. Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri! Merry Christmas! Feliz Navidad!“. Di seguito la sua cover:

Love of My Life: un capolavoro dei Queen

Love of My Life, una delle ballad più celebri dei Queen, basta sul pianoforte nella versione originale, suonata dal vivo spesso dalla band inglese in versione acustica con la chitarra, è tratta dall’album A Night at the Opera del 1975, per la critica il più grande capolavoro di Mercury e compagni. Si tratta di una dolcissima canzone scritta dallo stesso Freddie per la sua compagna di allora Mary Austin, il grande amore della sua vita, la donna che gli è rimasta accanto fino alla fine.