Tiziano Ferro, album di duetti: secondo indiscrezioni l’artista di Latina starebbe lavorando a un disco intero di collaborazioni.

Cosa sta passando nella testa di Tiziano Ferro? Difficile dirlo, ma a quanto pare il cantuatore di Latina non sta con le mani in mano, nemmeno in questo periodo in cui la pandemia continua a tenerlo lontano dall’Italia. Sui suoi prossimi progetti discogorafici ha lanciato un’indiscrezione il giornalista Santo Pirrotta, in un’intervista a Tv8. Secondo quanto trapela, dopo l’album di cover del 2020 l’artista sarebbe pronto a un disco ricco di collaborazioni…

Un album di collaborazioni per Tiziano Ferro?

Il progetto su cui starebbe lavorando il cantautore di Latina sarebbe un album di duetti. O forse un nuovo album ma ricco di collaborazioni. Si parla di nomi importanti, alcuni prevedibili, altri insospettabili.

Tiziano Ferro

Queste le parole del giornalista di TgCom24: “L’artista di Los Angeles ha deciso di non stare con le mani in mano e sta lavorando a questo nuovo album. Ci saranno duetti con Loredana Bertè, J-Ax e Brunori Sas“.

Nomi importanti, dunque. In particolare farebbe chiacchierare la collaborazione con il cantautore calabrese, che secondo le voci avrebbe visto escludere un suo brano dalla Commissione artistica per l’ultimo Sanremo 2021. Sarà davvero così? Lo scopriremo a breve, ma intanto c’è anche chi immagina un duetto tra Tiziano ed Elisa…

Tiziano Ferro: una nuova versione di Xdono

Intanto secondo AllMusic Italia il cantautore di Latina starebbe pensando anche a un regalo straordinario per i suoi fan. In vista del ventennale di Xdono, il suo primo singolo, quello che lo consacrò a livello nazionale, sarebbe tentato dall’incisione di una nuova versione del brano, con un testo rivisitato e reso più attuale.

In attesa di scoprirlo, Ferro ha intanto contquistato un premio per il miglior documentario nella kermesse Filming Italy Los Angeles: “Questo premio conta tanto per me e per chi ha creduto in questo documentario“.

Di seguito l’audio di Xdono: