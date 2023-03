Tiziano Ferro, Addio mio amore: il video ufficiale

Tiziano Ferro, Addio mio amore: il video della canzone del cantautore sulla depressione, un male con cui ha dovuto combattere.

Tiziano Ferro ha finalmente esorcizzato, una volta per tutte, la depressione, male subdolo con cui ha dovuto avere a che fare per lungo tempo. Lo ha fatto in particolare attraverso la canzone Addio mio amore, nuovo singolo tratto dal suo album Il mondo è nostro e disponibile in rotazione radiofonica dal 3 marzo. Una canzone emozionante accompagnata anche da uno splendido video ufficiale con protagonista lo stesso cantautore.

Tiziano Ferro: il video di Addio mio amore

Nella clip Tiziano guarda se stesso allo specchio, senza barriere. Un dialogo simbolico per accompagnare le parole, come sempre molto intense, di una canzone tra le più amate dai fan di quelle presenti nella tracklist del suo ultimo lavoro discografico.

Tiziano Ferro

Diretto da Walid Azami, il video ha per protagonista, oltre a Tiziano, anche una figura femminile, che simboleggia la depressione. Si tratta di un racconto ricco di simboli e rappresentazioni che porta l’artista a dire addio alla malattia. Non a caso, alla fine l’artista osserva i pezzi del vetro dello specchio in frantumi, e si butta a terra, stremato, pronto però a riprendere il proprio cammino stavolta libero da un grande peso.

Di seguito il video ufficiale della canzone di Tiziano Ferro:

Il significato di Addio mio amore

Della canzone, diffusa anche in lingua spagnola, ha largamente parlato Tiziano nel corso di diverse interviste nel corso degli ultimi mesi. Si tratta infatti di uno dei brani che, fin da subito, hanno maggiormente colpito i suoi fan.

Queste le parole del cantautore in merito alla malattia con cui ha dovuto combattere: “La depressione è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio. (…) è un’abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso ma possibile, chiedendo aiuto“.