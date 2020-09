Tiziano Ferro, Accetto miracoli L’esperienza degli altri: la data di uscita, la copertina e la tracklist del primo album di cover del cantautore di Latina.

Tiziano Ferro annuncia a sorpresa l’arrivo di un nuovo album. Non si tratta di un nuovo album di inediti, bensì del suo primo album di cover. Una grande notizia per tutti i suoi fan, che potranno godersi la sua voce su alcuni dei capolavori della nostra canzone. Il disco s’intitola Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri, ed è in arrivo il 6 novembre 2020, stesso giorno dell’uscita di Ferro. Il documentario, in arrivo su Amazon Prime.

Tiziano Ferro, Accetto Miracoli L’esperienza degli altri

L’annuncio è arrivato attraverso una diretta avuta dal cantautore di Latina con i propri fan su Instagram. Il primo singolo del nuovo album è in arrivo il 3 settembre, e sarà Rimmel. All’interno di questo nuovo progetto sono presenti alcuni brani che già gli abbiamo sentito cantare a Sanremo nella sua ultima esperienza, come Perdere l’amore (con Massimo Ranieri), Nel blu dipinto di blu e Almeno tu nell’universo.

Tiziano Ferro

Accetto miracoli L’esperienza degli altri: la tracklist dell’album di cover

Scrive Ferro sui social: “Il mio primo disco di cover. Il desiderio di ogni artista, ogni sognatore diventato cantante. Alcuni dei miracoli che – durante la mia vita – hanno preso forma di canzone. Prima tra tutte Rimmel dell’immenso Francesco De Gregori. Dal 3 settembre, singolo fuori ovunque“.

Di seguito la tracklist integrale di Accetto Miracoli L’esperienza degli altri:

1 – Rimmel di Francesco De Gregori

2 – Morirò d’amore di Giuni Russo

3 – Bella d’estate di Mango

4 – Margherita di Riccardo Cocciante

5 – E ti vengo a cercare di Franco Battiato

6 – Almeno tu nell’universo di Mia Martini

7 – Cigarettes & Coffee di Scialpi

8 – Perdere l’amore di e con Massimo Ranieri

9 – Piove di Jovanotti con Box of Beats

10 – Portami a ballare di Luca Barbarossa

11 – Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

12 – Ancora, ancora, ancora di Mina

13 – Non escludo il ritorno di Franco Califano

