Tiziana Rivale: musica italiana e rock a Camaiore

Tiziana Rivale, vincitrice del Festival di Sanremo, ha vissuto una carriera straordinaria che ha attraversato più di quarant’anni. Inaspettatamente, nel 1983, il suo brano “Sarà quel che sarà” cattura il pubblico, nonostante le aspettative iniziali dei discografici che non avevano prodotto abbastanza vinili. Da quel momento, però, inizia per lei un’etichetta di cantante melodica che ha faticato a scrollarsi di dosso.

Attualmente, Rivale si esibisce a Camaiore, durante la rassegna ‘Follìe di ferragosto’, e questa esibizione mette in luce le sue abilità artistiche. Sarà accompagnata da un coro di 60 donne, il “Donne incanto”, promettendo un viaggio emozionante nella musica italiana e internazionale.

Il percorso di Tiziana inizia nel 1978 con la band Rockcollection, che la porta a un tour europeo insieme a nomi come Mina e Gino Bramieri. Dopo la vittoria a Sanremo, la sua carriera subisce un cambio di rotta, venendo identificata come interprete melodica. Anche se questa etichetta ha spesso ostacolato la sua carriera rock, Rivale si è sempre dedicata alla musica che ama, scrivendo canzoni in inglese e interpretando diversi generi.

Tiziana critica la nuova musica popolare sui social, considerandola superficiale. Secondo lei, la capacità di scrivere e interpretare una canzone richiede talento e passione. La sua esibizione di stasera durerà due ore, durante le quali il coro proporrà brani dai ‘60 in avanti e le offrirà supporto nei suoi pezzi. Rivale sottolinea l’amore per la musica italiana, apprezzata anche all’estero, e come la sua proposta musicale includa sempre una varietà di generi.