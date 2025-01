Tiziana Panella e Vittorio Parsi: dalla crisi alle nozze

La giornalista e conduttrice Tiziana Panella, volto noto di La7, e il professore universitario Vittorio Emanuele Parsi si sposeranno il prossimo 18 gennaio, a un anno dal grave malore che ha colpito il docente. Parsi, che insegna Relazioni Internazionali e Studi Strategici all’Università Cattolica e partecipa come opinionista ai programmi di Panella, ha vissuto un episodio drammatico a dicembre 2023. Durante una presentazione del suo libro a Cortina D’Ampezzo, ha subito una dissezione aortica che ha richiesto un intervento d’urgenza.

Dopo essere stato ricoverato e operato in un ospedale locale, Parsi è stato trasferito in elicottero all’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso. L’intervento chirurgico si è rivelato complesso e il professore ha trascorso giorni in coma. Con grande sollievo, il 16 gennaio 2024, ha annunciato sui social di essere fuori pericolo e di aver intrapreso un lungo percorso di riabilitazione. Durante questo difficile periodo, Tiziana Panella ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per stare accanto a Vittorio.

Il matrimonio, previsto per il 18 gennaio nella Casina di Macchia Madama a Roma, non sarà solo una celebrazione della loro unione, ma anche un momento di riflessione su tutto ciò che hanno affrontato insieme. Tra gli invitati, saranno presenti i medici che hanno salvato la vita a Parsi, inclusi i cardiochirurghi Giuseppe Minniti e Francesco Battaglia, oltre alla fisioterapista Barbara Salvadori. Questo elemento rende il matrimonio ancora più significativo, poiché rappresenta un legame tra la coppia e coloro che hanno contribuito alla sua rinascita.

Inoltre, il matrimonio vedrà la partecipazione dei figli di entrambe le parti, familiari e amici, oltre a venerabili personalità del mondo del giornalismo e della televisione. Parallelamente, si attende con interesse la pubblicazione del libro di Parsi, intitolato “La vita due volte”, che uscirà a marzo con Rizzoli. In quest’opera, Vittorio condividerà il suo percorso di rinascita, rendendo il 18 gennaio un giorno emblematico per il loro nuovo inizio insieme.