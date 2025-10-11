Tiziana Ferrario: il volto del giornalismo italiano oggi

Tiziana Ferrario è una figura di spicco del giornalismo televisivo italiano, nota per la sua preparazione e il suo impegno nella professione. La sua carriera, sviluppatasi con passione e dedizione, è un esempio di professionalità nel mondo dell’informazione.

Dopo aver conseguito la maturità classica, Ferrario si è laureata all’Università degli Studi di Milano, specializzandosi in discipline umanistiche e politiche. È diventata giornalista professionista nel 1980, iniziando la sua esperienza in Rai l’anno precedente nella sede regionale della Lombardia. È in questo contesto che ha vissuto una fase di significativa trasformazione nel giornalismo televisivo.

Nel 1983, entra al Tg1, dove inizia a condurre il telegiornale serale. La sua autorità e presenza diventano subito familiari ai telespettatori. Dopo un’esperienza come conduttrice nell’edizione delle 13.30, dal 2007 al 2010 guida l’edizione delle 20.00. Parallelamente, assume ruoli di responsabilità, venendo nominata Caposervizio nel 1991 e Vicecaporedattrice nel 1994, emergendo come una professionista rispettata.

Tra il 1997 e il 2000, Ferrario realizza il Tg dei ragazzi, un innovativo notiziario per adolescenti, ricevendo riconoscimenti significativi. Nel 2003 passa alla redazione esteri, dove si distingue per reportage in teatri di crisi come Afghanistan e Iraq. Durante la sua carriera ha intervistato importanti leader e ha coperto temi complessi legati al terrorismo.

Rientrata in Italia nel 2017, Ferrario continua la sua attività con la Rai e si dedica alla formazione di nuove generazioni di giornalisti, avendo insegnato tecniche di giornalismo. Inoltre, è autrice di saggi riguardanti il ruolo delle donne nel settore. Oggi Ferrario rappresenta un esempio di impegno e serietà nel giornalismo, fondando la sua professione sulla verità dei fatti.