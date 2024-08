Titty e Antonio a Temptation Island: a chiamare è stato lui, nonostante sia il malessere della coppia

Sono Titty e Antonio la seconda coppia della nuova edizione di Temptation Island e qua, nonostante il malessere della coppia sia lui, a chiamare la redazione non è stata lei, ma proprio lui.

Antonio: “Siamo fidanzati da 3 anni. Ho scritto io perché ritengo che Titty abbia l’asticella della gelosia e possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla. Si arrabbia anche perché sul telefono lei ha lo sfondo con una nostra foto della proposta di matrimonio, io ho Maradona. Ma vuoi mettere Maradona con lei?” Titty: “Ci sono delle cose che mi hanno portato a non fidarmi più di lui. Ad esempio, una volta ha detto che andava a casa a riposare: dopo un’oretta la mia amica mi dice che era al bar con un’altra ragazza presentata come sua moglie“.

Titty e Antonio (che palesemente sono la versione 2.0 dei già visti Alessia e Lino) vanno ad aggiungersi all’altra coppia già annunciata, ovvero quella composta da Diandra e Valerio.

I nomi delle ragazze sempre un tocco di classe in questa trasmissione.

Titty e Antonio a Temptation Island, il video