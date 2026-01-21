Tits Up al Teatro Leonardo di Milano

Venerdì 3 e sabato 31 gennaio alle ore 20.30 la programmazione del Teatro Leonardo di Milano prosegue con lo spettacolo “Tits Up”, comedy show targato Area Zelig. “Tits Up” nasce a Zelig e prende subito una direzione imprevista, diventando uno spazio comico libero, irriverente e antipatriarcale, dove i ruoli e le aspettative vengono ribaltati senza chiedere permesso.

Corinna Grandi, padrona di casa affilata e complice, dà il ritmo a una serata dove le donne non devono dimostrare nulla a nessuno. Il titolo è un invito a stare dritte, fiere, a testa alta e a ridere forte. Lo spettacolo si apre con un preshow interattivo, dove Corinna Grandi coinvolge il pubblico e lo rende parte attiva dello show. Il pubblico viene coinvolto con caramelle che volano e un grido collettivo “Tits Up” che accompagna l’ingresso di ogni comica, e si conclude con un finale di follia collettiva a base di discomusic anni ’80 e ’90.

“Tits Up” non è solo uno spettacolo di stand-up comedy, ma una festa, un invito a occupare lo spazio senza chiedere scusa. Ad alternarsi sul palco ci sono Alice Redini, Chibo e Francesca Puglisi, con Francesco Migliazza e la conduzione di Corinna Grandi. La serata è un’esperienza unica e coinvolgente, dove il pubblico è parte integrante dello spettacolo.