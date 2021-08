Becomng Led Zeppelin è il documentario ufficiale sulla band, diretto da Bernard MacMahon, regista di American Epic.

Arriva il documentario ufficiale sui Led Zeppelin per la gioia di tutti i fan della band. Il regista Bernard MacMahon ha annunciato il titolo del suo nuovo documentario, Becoming Led Zeppelin, il primo ufficialmente autorizzato sull’iconico gruppo. “Becoming Led Zeppelin è un film che nessuno pensava potesse essere realizzato“, ha detto il cineasta in una dichiarazione a Rolling Stone. “La fulminea ascesa della band verso la celebrità è stata rapida e praticamente priva di documenti. Attraverso un’intensa ricerca in tutto il mondo e anni di restauro dell’archivio visivo e audio trovato, questa storia può finalmente essere raccontata“. Il film, attesissimo dai fan, sarà presentato nella sezione Fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia.

Led Zeppelin

Led Zeppelin, il documentario ufficiale diretto da Bernard McMahon

Il documentario Becoming Led Zeppelin, diretto da Bernard McMahon, è stato annunciato per la prima volta nel 2019 e conterrà interviste con tutti e tre i membri sopravvissuti della band, Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, abbinate anche ad interviste d’archivio con il compianto batterista John Bonham. “Quando ho visto tutto ciò che Bernard aveva fatto sia visivamente che sonoramente sul notevole risultato che è ‘American Epic’, sapevo che sarebbe stato perfetto per raccontare la nostra storia“, ha detto Page quando il documentario è stato annunciato per la prima volta.

L’unica altra volta in cui gli Zeppelin hanno partecipato a un documentario è stato nel film del 1976 The Song Remains the Same, ma era composto quasi interamente da filmati di concerti di una serie di spettacoli al Madison Square Garden svolti alcuni anni prima.

Di cosa parla il documentario

Secondo una dichiarazione del 2019, il film “ripercorre i viaggi dei quattro membri attraverso la scena musicale degli anni ’60, il loro incontro nell’estate del 1968 per una prova che cambierà il futuro del rock e culminerà nel 1970 quando il loro secondo album fa cadere i Beatles dalla vetta delle classifiche per poi diventare la band numero uno al mondo“.

È la prima volta che i Led Zeppelin hanno partecipato e approvato un film basato sulla loro carriera. Il debutto di MacMahon nel 2017, American Epic, incentrato sul movimento della musica roots degli anni ’20, ha catturato l’attenzione di Page, tanto da scegliere il cineasta come regista del film. Non è stata ancora comunicata una data di uscita del documentario ufficiale.