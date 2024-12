Titoli in calo a Piazza Affari, rimbalzo moderato a Wall Street. Tim perde il 7% dopo l’offerta di Mef e Retelit per Sparkle.

Segno negativo anche in Europa dopo le notizie sfavorevoli provenienti dalla banca centrale americana. Ieri, la Fed ha deciso di ridurre i tassi di interesse dello 0,25% come previsto, ma i consiglieri hanno annunciato che si aspettano solo due tagli nel 2025, rispetto ai quattro previsti in precedenza, a causa delle preoccupazioni per un possibile aumento dell’inflazione. Wall Street ha registrato una perdita di circa il 3%, mentre oggi in apertura l’S&P 500 è risalito dello 0,65% e il Nasdaq dello 0,90%, sostenuti da un aumento superiore alle attese del PIL americano, che nel terzo trimestre è cresciuto del 3,1%, superando di tre decimi la stima preliminare.

Un altro effetto è il rafforzamento del dollaro nei confronti dell’euro, con la moneta unica europea che vale 1,0395 dollari. I rendimenti dei Treasury decennali statunitensi sono aumentati al 4,56%, con un incremento di 18 punti base rispetto a prima dell’annuncio della Fed. In Italia, il rendimento del Btp decennale è salito di 7 punti base, portandosi al 3,48%, mentre lo spread Btp/Bund è aumentato di un punto, toccando quota 116 punti base.

La borsa di Milano ha aperto in calo dell’1,77%, seguendo la tendenza del resto d’Europa. Tutti i 40 titoli del paniere principale hanno registrato un ribasso, eccetto Saipem che ha guadagnato il 3,60% grazie all’aggiudicazione di una commessa in Nigeria. Il calo più significativo è stato registrato da Tim, che ha perso il 7%. La società ha ricevuto un’offerta vincolante da parte del Ministero dell’Economia e di Retelit per l’acquisto di Sparkle, la compagnia specializzata in cavi sottomarini, per un valore di 700 milioni di euro. La situazione sui mercati finanziari europei appare quindi influenzata dalle recenti decisioni della Fed e dalle performance dei titoli italiani, con segnali di volatilità e incertezze legate all’andamento dell’economia e dell’inflazione.