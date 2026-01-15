Titoli di debito fascista ritrovati a Latina

Maria Beatrice Crova, originaria di Roma ma residente a Padova, decide di sistemare la casa di famiglia a Scauri, un piccolo borgo sul litorale di Latina, dopo la scomparsa della madre. Tra scatole, vecchi libri e cimeli di famiglia, la donna scopre quattro lotti di titoli del debito pubblico italiani di epoca fascista datati 1937, dimenticati per decenni tra le pagine impolverate.

I titoli, del valore nominale di 50, 100, 500 e 2.000 lire, appartenevano alle prozie Bice e Luigia e sono stati custoditi con cura accanto ad altri ricordi di famiglia. Il loro valore nominale è di 2.650 lire, ma oggi, grazie a rivalutazioni, interessi e fattore collezionistico, potrebbe avvicinarsi a 200 mila euro.

La scoperta è stata formalizzata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con un testimone, il compagno Stefano, che conferma il rinvenimento e la provenienza certa dei titoli. Il contesto legale ha già riconosciuto Crova come erede legittima del ramo familiare, aprendo la strada a una procedura di riscossione che dovrà confermare la validità dei titoli e la legittimità dell’erede.