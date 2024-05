La 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi sta per volgere al termine e fra meno di una settimana scopriremo chi sarà il vincitore. Con il colpo di scena visto in semifinale, all’ultima puntata sono arrivati: Dustin e Marisol per la categoria ballo; Holden, Mida, Petit e Sarah per la categoria canto. Questi ultimi in occasione della finale debutteranno su iTunes anche con i loro nuovi EP. Ecco qua i titoli, le cover, le tracklist e le rispettive date di uscita.

Titoli, cover, tracklist e date di uscita degli EP dei finalisti di Amici

L’ep di Petit si chiama come lui ed uscirà venerdì 17 maggio. La casa discografica è la 21co e sarà distribuito da Warner. Questa è la tracklist:

-Tornerai

-Mammamì

-Che Fai

-Feriscimi

-Guagliò

-Brooklyn



L’ep di Sarah si chiama come lei ed uscirà venerdì 17 maggio. La casa discografica è la Warner e sarà distribuito da Warner. Questa è la tracklist:

-Sexy Magica

-Touché

-Viole e Violini

-Mappamondo

-L’ultima volta

-Voilà (Live)



L’ep di Holden si chiama Joseph (come il suo nome di battesimo) ed uscirà venerdì 17 maggio. La casa discografica è la La Tarma e sarà distribuito da Warner. Questa è la tracklist:

-Randagi

-Non Siamo Più Noi Due (feat. Gaia)

-Ossidiana

-Solo Stanotte

-Nuvola

-Dimmi Che Non è Un Addio



L’ep di Mida si chiama Il Sole Dentro ed uscirà venerdì 17 maggio. La casa discografica è la Warner e sarà distribuito da Warner. Questa è la tracklist:

-Vita Terremoto

-Il Sole Dentro

-RossoFuoco

-Que Pasa

-Mi Odierai

-Fight Club



Menzione speciale per Lil Jolie. Nonostante non sia una finalista anche lei venerdì 17 maggio pubblicherà il suo nuovo ep dal titolo La Vita Non Uccide che contiene, fra le altre, anche Kiss Me, brano scritto per lei da Madame.

“Ho una grande stima di Madame, le riconosco un linguaggio musicale potentissimo. Mi è piaciuto lavorare con lei, anche se a distanza. Il pezzo è nato da una sua idea e io l’ho arricchito con la mia visione. Credo sia una delle più grandi cantautrici italiane. […] L’ho fatto per continuare a fare cose diverse. Negli ultimi tempi mi sono vicina al cantautorato. Ho 24 anni, so cosa voglio essere. Prima no, mi lasciavo trasportare dalle persone che mi circondavano”.