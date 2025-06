Titizé: Magia Onirica e Arte Veneziana al Teatro Arcimboldi

Milano – È tornato in scena “Titizé – A Venetian Dream”, il progetto artistico che celebra i 400 anni del Teatro Goldoni, in programma presso il Teatro Arcimboldi. Lo spettacolo, ideato da Daniele Finzi Pasca, evoca la magia di Venezia attraverso immagini oniriche, presentando danzanti cavalli, sirene volanti e delfini eterei. Finzi Pasca, noto per la sua estetica circense, ha una carriera di oltre 40 anni, con esperienze in cerimonie olimpiche e per il Cirque du Soleil.

Durante un’intervista, Finzi Pasca ha condiviso che lo spettacolo, in continua evoluzione, ha adattato diversi dettagli nel corso delle rappresentazioni. “Titizé”, che significa “tu sei” in veneziano, esplora la figura di Goldoni e la commedia dell’arte, rispondendo in modo diverso a seconda della città in cui viene rappresentato. Lavorando sulle allusioni culturali, Finzi Pasca cerca di evitare stereotipi, invitando il pubblico a scoprire la vera Venezia.

La colonna sonora, composta da Maria Bonzanigo, contrasta con la tradizionale musica frenetica di giocoleria, offrendo un’atmosfera rarefatta e sospesa. Anche le macchine sceniche, frutto di una sapienza teatrale antica, sono progettate per stupire, richiamando tecniche teatrali classiche.

Infine, Finzi Pasca ha parlato della sua Compagnia, che prosegue la sua eredità da Pontedera a nuove messa in scena come “Flauto magico” a Zurigo e “Prima facie” al Franco Parenti. La sfida più grande rimane quella di continuare a evolvere e innovare nel panorama teatrale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiorno.it