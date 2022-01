Nel 1912 si imbarcarono sul Titanic 709 persone di terza classe e quando James Cameron realizzò il celebre film che tutti conosciamo mise fra loro una tenera famigliola irlandese composta da mamma e due bambini. Come sappiamo, purtroppo per loro, nonostante le direttive per le scialuppe fossero “prima donne e bambini”, i tre non riuscirono a salirci. Quando la mamma capì quale sarebbe stata la loro inevitabile fine decise di mettere a letto i figli raccontandogli una favola.

Bene, quel bambino (che ora è un uomo) si chiama Reece Thompson e non fa più l’attore, ma è il direttore marketing del Brian Head Resort in Utah. Intervistato da Business Insider (e ripreso dal portale noideglianni8090), Thompson ha confessato che grazie a quell’esperienza come attore continua a guadagnare soldi a cadenza quadrimestrale.

Un’esperienza da bambino (ha in tutto tre scene ed una sola battuta) che gli frutta in media di sole royalty circa 100 dollari ogni quattro mesi, ovvero 300 dollari l’anno.

“Si tratta di una cosa strana perché non penso più a quell’esperienza. Ogni tanto, però, mi arrivano 100 dollari in più e capisco che si tratta delle royalty. Quindi penso: ‘Wow, figo, ecco un piccolo extra!’. Mia mamma tifava per farmi prendere parte al film e diceva sempre: ‘Beh, proviamo. Magari il film farà schifo ma sarà pur sempre una bella esperienza’. Poi Titanic è letteralmente esploso in tutto il mondo! Recitare in quel film non è stata una cattiva idea!”.

Quanto amo quel film.

