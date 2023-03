Tish di Amici 18 torna con un nuovo look e uno strano video sul programma: “Quanto ha fatto male?”

Non solo Alberto Urso, Mameli e Giordana, tra i protagonisti di Amici 18 c’era anche Tish. La cantante ultimamente era sparita dai radar, ma ieri è tornata con uno strano video su TikTok, in cui oltre a mostrare il suo nuovo look, ha anche inserito delle vecchie foto di Amici con la scritta ‘quanto ha fatto male?‘. Strana anche la descrizione sotto alla clip: “Poco… #Amici18“.

“Sono passati due anni dalla mia esperienza ad Amici è vero. Devo dire che è stata un esperienza che mi ha fatto crescere molto. – ha dichiarato Tish a Social Artist – Mi ha preparata adeguatamente al mondo della musica e dello spettacolo. É l’evento che ha dato inizio alla mia carriera. Maria, mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno: cantare a piú persone possibili. Sarò grata a vita per questa opportunità.

Adesso ho molti progetti per il futuro. Spero di far uscire piú canzoni possibili e far conoscere alle persone ogni giorno di piú una parte di me e della mia voce. Se la situazione non ci permetterà di suonare e cantare dal vivo, troveremo modi alternativi per farlo!

Come sono cambiata dopo Amici? Non credo di essere cambiata molto. Musicalmente ho cercato di mantenere l’ironia che ho sempre avuto nelle mie canzoni! Sto crescendo sia musicalmente che umanamente e credo che se ci saranno cambiamenti, o verranno percepiti dei cambiamenti, sarà perchè sono ancora in una fase di maturazione e miglioramento costante!

Rido Male è il mio primo singolo in italiano, è vero. Come mai ho deciso di fare questo salto? Ho sempre dubitato delle mie potenzialità: ho provato a cantare in italiano alcune volte ma non trovavo mai la formula giusta per piacermi. Dopo aver lavorato per molte ore con i ragazzi, con delle dritte e molti consigli, ho capito che ciò che stavo facendo poteva essere migliorato giorno dopo giorno e potevo fare tante altre cose con la mia voce. Per me cantare in italiano è anche un modo per arrivare a più persone con la mia voce!”