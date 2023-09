TISG punta a parte più alta della guidance dopo 1° semestre positivo

– The Italian Sea Group TISG, operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi consolidati pari a 165,9 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto ai 133,6 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2022. L’EBITDA è pari a 27,2 milioni di euro, con un incremento del 37% e con un EBITDA Margin pari al 16,4%, rispetto al 14,9% nello stesso periodo dell’esercizio precedente. Il risultato netto ha raggiunto 13,6 milioni di euro, +78%.

“Lo sviluppo del portafoglio ordini, che continua a crescere grazie all’elevatissimo posizionamento di mercato e a un’offerta diversificata e completa, garantisce un’ampia visibilità del business e ci proietta verso obiettivi sempre più ambiziosi e sfidanti, sia dal punto di vista dello sviluppo commerciale che in termini di risultati finanziari”, ha commentato il CEO Giovanni Costantino.

Il valore complessivo del portafoglio ordini Order Book – ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a yacht nuovi e in Refit non ancora consegnati alla clientela – al 30 giugno 2023 Shipbuilding e Refit ammonta a 1.241,9 milioni di euro. Attualmente, sono in produzione 35 commesse: 22 mega e giga yacht e 13 Tecnomar for Lamborghini 63, con consegne programmate sino al 2027.

L’indebitamento Finanziario Netto, pari a 19,2 milioni di euro al 30 giugno 2023, rispetto a un Indebitamento Finanziario Netto per 11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022, riflette: l’esborso di 14,4 milioni di euro per il pagamento dei dividendi; gli investimenti effettuati nel primo semestre 2023 per 6,1 milioni di euro.

Alla luce dei risultati del primo semestre 2023, la società ribadisce la Guidance 2023 posizionandosi nella parte più alta del range dei valori, con ricavi pari a 365 milioni di euro ed EBITDA Margin del 16,5%.