Tirzepatide riduce del 94% il rischio di sviluppare il diabete

Lo studio triennale SURMOUNT-1 ha esaminato l’efficacia e la sicurezza di tirzepatide, un agonista dei recettori GIP e GLP-1, in adulti con prediabete e obesità o sovrappeso. I risultati indicano che le iniezioni settimanali di tirzepatide riducono il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 del 94% rispetto al placebo. Inoltre, il trattamento ha portato a una perdita di peso sostenuta nel corso di 176 settimane.

L’obesità colpisce circa 900 milioni di adulti nel mondo, aumentando il rischio di complicanze come il diabete di tipo 2. Jeff Emmick, vicepresidente senior di Lilly, ha sottolineato che tirzepatide non solo riduce il rischio di sviluppare questa malattia, ma favorisce anche una significativa perdita di peso. Tirzepatide attiva i recettori GIP e GLP-1, i quali influenzano la regolazione dell’appetito e la secrezione di insulina in maniera glucosio-dipendente, migliorando la sensibilità all’insulina e contribuendo a una riduzione dei livelli di glicemia.

Il farmaco è stato testato su 1032 adulti per 176 settimane, seguito da 17 settimane senza trattamento. I risultati principali pubblicati nel New England Journal of Medicine mostrano che tirzepatide ha causato una significativa diminuzione del peso rispetto al placebo. Le riduzioni medie di peso sono state del 15,4% (5 mg), 19,9% (10 mg) e 22,9% (15 mg) rispetto a un 2,1% di perdita nel gruppo placebo.

Tuttavia, dopo la sospensione del trattamento, è stato osservato un aumento di peso nei partecipanti, assieme a un leggero incremento della progressione verso il diabete di tipo 2, pur mantenendo comunque un’88% di riduzione del rischio rispetto al placebo.

Il profilo di sicurezza di tirzepatide è risultato coerente con i risultati iniziali dello studio, e gli eventi avversi registrati, principalmente di natura gastrointestinale, sono stati generalmente di lieve o moderata gravità, includendo sintomi come diarrea, nausea e costipazione. Questi risultati supportano l’efficacia di tirzepatide nel ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e nel mantenimento della perdita di peso negli adulti con prediabete e obesità o sovrappeso.