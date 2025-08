Tiromancino e Lazza: due serate imperdibili a Viterbo

Il Viterbo Music Festival si prepara a infondere una dose di energia e cultura nella città, con eventi musicali che si svolgeranno tra il 2 e il 6 settembre. Sul palco di Pratogiardino, i Tiromancino daranno vita a un concerto il 2 settembre, seguito il giorno dopo dallo spettacolo di SamsaraTour. Entrambi gli eventi saranno accompagnati da un DJ Set Big Family e sono ad ingresso gratuito, come parte delle festività in onore di Santa Rosa e del Giubileo.

Questo festival è frutto dell’impegno di un gruppo di imprenditori locali, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sotto la direzione artistica di Mattia Marcucci e Francesco Schirripa. L’amministrazione è entusiasta di questo progetto, vedendolo come un’opportunità per promuovere la città e attrarre eventi culturali significativi.

La settimana del festival vedrà anche la partecipazione di Lazza, uno dei nomi più in voga della musica italiana, previsto per il 5 settembre alla Fiera di Viterbo con un concerto che promette di attirare un vasto pubblico. Il giorno successivo, si terrà lo “Super Nostalgica Party”, un evento che coinvolgerà Sohnora e Dino Brown, entrambi a pagamento.

La società GPM Srl si occupa dell’organizzazione del festival, che è patrocinato dal Consiglio regionale del Lazio. Maggiori dettagli sugli eventi si conosceranno durante la conferenza stampa programmata per il 27 agosto a Palazzo dei Priori.