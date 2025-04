Tirocinio retribuito nel settore immobiliare – Roma Ponte Lungo

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Stage immobiliare retribuito – Roma ponte lungo



Azienda: JobSubito



Descrizione del lavoro: Jobsubito è una realtà consolidata nel campo del recruiting, con oltre 25 anni di esperienza nell’accompagnare i professionisti verso la loro crescita. La nostra missione è facilitare l’incontro tra talenti e aziende, creando connessioni durature e opportunità di sviluppo per entrambe le parti.Stiamo cercando nuove risorse da inserire all’interno di un’agenzia immobiliare cliente, situata a Roma, zona Ponte Lungo. Se non hai ancora esperienza nel settore, non preoccuparti: L’azienda offre un percorso di formazione completo e un affiancamento continuo, per aiutarti a imparare tutte le competenze necessarie a lavorare nel mondo immobiliare.In questa posizione, avrai l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti, aiutandoli a trovare la soluzione ideale per le loro esigenze immobiliari. Acquisirai esperienza nella gestione delle trattative e nella consulenza, supportando le famiglie nel loro percorso di compravendita. Sarà un’opportunità fantastica per chi desidera entrare in un settore dinamico, con tante possibilità di crescita.

Diploma di scuola superiore

Disponibilità immediata

L’azienda offre:

Uno stage retribuito della durata di 6 mesi e successivo inserimento

Un percorso di formazione continua per sviluppare tutte le competenze necessarie per crescere nel settore immobiliare.

Orario di lavoro: Full timeSede di lavoro: Roma, zona Ponte Lungo



Luogo: Roma