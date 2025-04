TIROCINIO RETRIBUITO NEL SETTORE IMMOBILIARE – ROMA GIULIO AGRICOLA

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: STAGE IMMOBILIARE RETRIBUITO – ROMA GIULIO AGRICOLA



Azienda: JobSubito



Descrizione del lavoro: Jobsubito è una società di recruiting con oltre 25 anni di esperienza nella gestione delle risorse umane e nella formazione professionale. Il nostro obiettivo è mettere in connessione i talenti con le aziende, facilitando la crescita reciproca attraverso un approccio personalizzato e innovativo.Per conto di un’importante agenzia immobiliare cliente, siamo alla ricerca di nuove risorse da inserire nel team di lavoro a Roma, zona Giulio Agricola/Tuscolana. Non è richiesta esperienza precedente: l’azienda offrirà un programma di formazione completo, con affiancamento pratico, per acquisire tutte le competenze necessarie per operare nel settore immobiliare.Entrando a far parte del team, il candidato avrà la possibilità di gestire clienti e supportare le famiglie nel processo di compravendita, contribuendo allo sviluppo delle strategie commerciali e acquisendo esperienza diretta sul campo.Requisiti:

Diploma di scuola superiore

Disponibilità immediata

L’azienda offre:

Stage retribuito della durata di 6 mesi e successivo inserimento

Percorso di crescita professionale all’interno dell’azienda

Orario di lavoro: Full timeSede di lavoro: Roma, Giulio Agricola/Tuscolana



Luogo: Roma