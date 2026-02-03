13 C
Tirocinio in politiche BCE su finanza sostenibile Bruxelles

Da stranotizie
Positive Money, think tank attivo nelle politiche monetarie, offre un tirocinio in ambito policy e advocacy con focus sulla Banca Centrale Europea, la finanza sostenibile e il clima.

La sede del tirocinio sarà a Bruxelles, con una durata di 6 mesi. Il compenso mensile è di 1.200 euro, integrato da un rimborso per i trasporti, buoni pasto e un’assicurazione sanitaria. L’ambito di lavoro riguarda la policy dell’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, la finanza sostenibile e il tema dell’euro digitale.

L’organizzazione, con uffici a Londra e Bruxelles, lavora per ridisegnare il sistema monetario e bancario a favore di giustizia sociale e sostenibilità ambientale. Il tirocinio prevede il supporto alle attività di advocacy, rispondendo all’Head of Policy. Le mansioni includono la redazione di policy brief, il monitoraggio degli sviluppi legislativi dell’UE, in particolare sull’azione climatica della BCE, e il supporto alle relazioni con stakeholder chiave come decisori politici e altre ONG. È richiesto un forte allineamento con la missione dell’ente, conoscenza del contesto politico UE, ottime capacità di comunicazione in inglese e disponibilità ad apprendere il funzionamento della politica monetaria europea.

Il contratto previsto è un Contrat d’Immersion Professionnel della durata di sei mesi. Per candidarsi è necessario compilare un apposito modulo online. La scadenza per presentare la domanda è il 10 febbraio 2026. L’organizzazione promuove i principi di diversità, equità e inclusione, incoraggiando la candidatura di tutte le persone interessate.

