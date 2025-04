Tirocinio in Data Science e Intelligenza Artificiale

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Stage Data Science & AI



Azienda: Randstad



Descrizione del lavoro: Randstad HR Solutions sta ricercando per AstraZeneca, azienda leader in campo biofarmaceutico, un tirocinante da inserire nel ruolo di Data Scientist. Se sei interessato alle opportunità che la scienza può offrire per migliorare la vita dei pazienti e per metterti alla prova, AstraZeneca è l’azienda che fa per te! La location di lavoro è MIND (Milano Innovation District), una delle oltre 400 sedi di AstraZeneca. Qui troverai un ambiente collaborativo in cui tutti si sentono a proprio agio e liberi di essere se stessi, una delle priorità di AstraZeneca. Avrai l’opportunità di collaborare con il team nella raccolta, analisi ed elaborazione dei dati, contribuendo allo sviluppo di modelli di Machine Learning e analisi predittive. Responsabilità La risorsa si occuperà di: – Analisi e pulizia dei dati (data wrangling, preprocessing) – Sviluppare modelli di Machine Learning e valutazione delle prestazioni – Visualizzazione e reportistica dei dati – Supportare le attività di data engineering e gestione database – Collaborare con i diversi team di sviluppo e business per estrarre insight utili



Luogo: Milano