Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: ASSISTENTE BACKOFFICE IN STAGE



Azienda: AxL



Descrizione del lavoro: ASSISTENTE BACKOFFICE PER STAGE RETRIBUITO La risorsa sarà inserita presso importante società di comunicazione ed… organizzazione eventi con sede a Teramo ed operante in tutta Italia. Cosa Offriamo Offriamo un contratto di formazione stage…



Luogo: Teramo