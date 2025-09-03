Tirano in movimento verso le Olimpiadi: lavori e progetti

Il sindaco di Tirano, Stefania Stoppani, ha fornito un aggiornamento sugli interventi pubblici in corso nella città, molti dei quali sono legati ai Giochi Olimpici, con scadenze imminenti per essere completati entro la fine dell’anno.

A settembre, sono partiti importanti lavori, tra cui il rifacimento della strada in via Mazzini, che collega viale Italia a piazza delle Stazioni. È iniziata anche la riqualificazione dell’area del Rodun, che servirà temporaneamente come parcheggio per i bus olimpici. Inoltre, si sta lavorando sull’ex scalo ferroviario di via Calcagno, che diventerà il punto di partenza per i bus diretti alle sedi olimpiche, e sulla creazione di un percorso urbano della ciclabile del Sentiero Valtellina.

Altri progetti in avvio includono l’implementazione di un nuovo servizio di bus urbano e la riqualificazione del Foro Boario, che prevede un nuovo parcheggio e una strada di collegamento. In centro, sarà istituito un nuovo passaggio pedonale in via Giussani.

Per il futuro, il sindaco ha anticipato lavori per la riqualificazione del sagrato di piazza Basilica e la pedonalizzazione di viale Italia, insieme a un ripensamento del piano urbano del traffico, che avverrà dopo l’apertura della tangenziale.

Accanto ai progetti olimpici, prosegue anche la manutenzione ordinaria della città, con un investimento di 1,2 milioni di euro, che copre pulizia, potature e sistemazione di strade e marciapiedi.

Infine, Stoppani ha evidenziato il completamento di interventi già iniziati, come la riapertura di vie storiche e la sistemazione di edifici pubblici, sottolineando l’importanza di attrarre investimenti e creare nuovi posti di lavoro per i giovani.