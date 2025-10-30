Tiramisù: il trionfo delle varianti italiane a Fort Lauderdale

A Fort Lauderdale, Marco Casula, chef privato, ha creato ben 160 varianti del tiramisù, il celebre dolce italiano. Questa straordinaria impresa gli ha fruttato il riconoscimento ufficiale del Guinness World Record per il “Maggiore numero di varianti di tiramisù”.

Casula ha presentato una vasta gamma di versioni, dalle classiche alle reinterpretazioni creative, utilizzando ingredienti speciali e interpretazioni regionali. Le coppette dei dolci sono state disposte in una grande esposizione, tutte certificate e documentate da una giuria seguendo le direttive del Guinness. Sandro Pagnotta, membro della giuria, ha spiegato i criteri di valutazione adottati.

L’evento ha visto il trionfo del gusto italiano, attirando molti visitatori presso il ristorante “Cafè del Mar”, affacciato sul lungomare di Fort Lauderdale. È stato non solo un momento di gusto, ma anche una celebrazione del Made in Italy, con ingredienti autentici. Tra questi, spiccava il marchio Galbani, famoso per il suo mascarpone, fondamentale nel tiramisù.

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto parlare con Casula riguardo a ricette e preparazioni. Alla domanda sul perché fosse soprannominato “Million Dollar Chef”, Casula ha svelato che il titolo deriva da un’offerta ricevuta da un principe arabo, pronto a pagare un milione di dollari per un tiramisù decorato con oro commestibile per un suo evento.

In quest’occasione, lo chef ha offerto a tutti i presenti decine di coppette di tiramisù guarnite con polvere e foglie d’oro, rendendo la serata davvero speciale.