Tiramisù di mare sulla pizza, la ricetta di Jacopo Chieppa

Il tiramisù è un dolce italiano molto popolare in tutto il mondo e viene proposto in diverse varianti. Nonostante ciò, alcuni lo considerano un abominio a causa delle numerose reinterpretazioni che lo allontanano dalla ricetta originale. Tuttavia, il tiramisù ha una gloria senza tempo e senza forma, che sfida i puristi che lo vorrebbero fatto con ingredienti più canonici come mascarpone, biscotti, caffè, zucchero e uova.

Le mille vite del tiramisù: da quello classico alle sue varianti. Sono stati creati tiramisù di mare e di pesce, e in vista della giornata mondiale della pizza, lo chef e pizzaiolo ligure Jacopo Chieppa ha proposto una variante di tiramisù di mare sulla pizza. Chieppa ha unito le sue esperienze di cucina e pizzeria per creare questa ricetta che omaggia la Liguria e i suoi sapori.

La pizza con il tiramisù di mare si fa con una base di farine agricole e semi di girasole, su cui si innesta un baccalà cotto nell’olio di caffè tostato a bassa temperatura, misto con una crema di patate affumicate, aglio nero di Vessalico e polvere di cacao. La pizza viene servita a spicchi e si trova in menu come proposta speciale per omaggiare la ricorrenza della giornata mondiale della pizza.

Il baccalà, le patate, il caffè e l’aglio nero sono gli ingredienti principali di questa pizza. Lo chef Chieppa ha spiegato che l’obiettivo di Kilo è sempre stato quello di valorizzare l’impasto e i lievitati, e che con la Tiramisù di Mare hanno voluto rendere omaggio a una ricetta sacra, trasformandola in una proposta sapida che rispetta il territorio. Ogni ingrediente è pensato per accompagnare l’impasto, mai per sovrastarlo. Il caffè del tiramisù viene utilizzato per la cottura del baccalà, il suo gusto è rafforzato da quello dell’aglio nero, la crema di patate rievoca la cremosità del mascarpone e la presenza del cacao equilibra il sapore dolce dei vari ingredienti con una nota amara.

