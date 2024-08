Tiramisù alle castagne, un dolce autunnale

Il tiramisù alle castagne è un dolce al cucchiaio ideale per l’autunno. Noi lo prepariamo in modo semplicissimo, ecco come!

Variante insolita del classico dolce della tradizione, il tiramisù alle castagne è perfetto per l’autunno. Ideale da preparare in anticipo e conservare in frigorifero fino al momento di portarlo in tavola, si prepara pressapoco come l’originale. Proprio come il fratello maggiore però c’è chi lo prepara senza uova e chi ancora sostituisce i savoiardi con il pan di spagna.

Noi preferiamo partire dalla ricetta originale utilizzando uova, caffè, mascarpone e castagne ma vi lasceremo anche qualche suggerimento per modificare la ricetta in base ai vostri gusti e necessità. Pronti a preparare il dolce al cucchiaio più buono d’autunno?

tiramisù alle castagne

Come preparare la ricetta del tiramisù alle castagne

Per prima cosa lessate le castagne per 40 minuti dopo averle incise con un coltellino oppure, se preferite, optate per quelle già lessate in busta. In tutti i casi assicuratevi di avere un prodotto tenero e privato delle pellicine. Mettetele in un pentolino insieme al latte e fate cuocere per 15 minuti, senza che il latte giunga mai a bollore. Trasferite solo le castagne nel boccale del mixer a immersione e frullate aggiungendo a filo il latte fino a ottenere una crema densa, simile alla marmellata di castagne. Separate ora gli albumi dai tuorli. Montate i primi a neve ben ferma e tenete da parte. Lavorate i tuorli con lo zucchero fino a che non saranno chiari e spumosi. Incorporate poi, sempre con le fruste in azione, il mascarpone e la crema di castagne. Mettete da parte le fruste e con l’aiuto di una spatola di silicone incorporate gli albumi montati, mescolando dal basso verso l’alto per evitare di smontare il composto. Ora non resta che assemblare il tutto: stendete un velo di crema sul fondo di una pirofila, coprite con i savoiardi imbevuti nel caffè quindi coprite con metà della crema. Fate un altro strato di biscotti, l’ultimo di crema e coprite con un spolverata di cacao amaro.

Per maggiore sicurezza potete anche scegliere di pastorizzare le uova! Oppure, se preferite realizzare il tiramisù senza uova sostituitele con 200 ml di panna fresca montata a neve. Lavorate poi zucchero, mascarpone e crema di castagne e procedete come da ricetta.

Conservazione

Questo tiramisù autunnale si mantiene in frigorifero per massimo 3 giorni.