“Tira aria di crisi” Clamorosa indiscrezione sulla coppia Vip convolata a nozze solo qualche mese fa, lui avvistato insieme alla bellissima della tv.

Recentemente, il settimanale Gente ha pubblicato alcune foto che ritraggono un incontro notturno tra Loris Karius, il marito di Diletta Leotta, e la famosa conduttrice Michelle Hunziker. Le immagini sono state scattate davanti al ristorante Cipriani e mostrano i due mentre scambiano sorrisi, baci e abbracci, suggerendo una certa affinità. Karius, calciatore tedesco, è noto per la sua predisposizione a trovarsi in compagnia di donne bionde, avendo conosciuto Diletta Leotta durante un incontro a Parigi, che ha portato alla loro storia d’amore.

Le foto rendono la scena intrigante, con la giornalista Roberta Spadotto che descrive Karius con parole che sottolineano la sua ammirazione e seduzione nei confronti della Hunziker. Le circostanze dell’incontro, avvenuto in una calda notte milanese, hanno sollevato domande su cosa stessero facendo insieme i due volti noti. I due erano preziosi amici e apparivano in perfetta sintonia, ma l’atteggiamento di Karius cambia bruscamente quando nota la presenza di un fotografo, decidendo di allontanarsi.

Nel contesto di questo incontro, si pone una questione rilevante: dov’è Diletta Leotta? La showgirl era impegnata in quel momento a Torino per una trasmissione legata alla partita Juventus-Roma, il che ha suscitato l’interesse e la speculazione su una potenziale crisi matrimoniale. Anche se la coppia ha celebrato il loro matrimonio il 22 giugno a Vulcano dopo una splendida estate insieme, ci sono indicazioni che suggeriscono una tensione nella loro relazione. Karius, che è rimasto senza ingaggio dopo aver lasciato il Newcastle, si è trasferito a Milano ma non ha al momento un contratto, mentre Diletta è occupata a lavorare in tutta Italia per il campionato di calcio.

Il settimanale Gente lascia intendere che ci siano probabilità di crisi nella coppia, evidenziando le sfide che potrebbero dover affrontare. Le circonstanze dell’incontro tra Karius e Hunziker diventano quindi emblematiche di questioni più ampie riguardanti la vita sentimentale del calciatore e i suoi rapporti personali, suscitando l’attenzione del pubblico e dei media.