Autostrada Torino-Milano chiusa tra Rodissone e Borgo d’Ale per un camion che questa notte ha preso fuoco in direzione Milano. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Novara Est. L’incendio è divampato intorno alle 3 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris, Vercelli, Santhià e Stura per domare le fiamme che hanno investito il rimorchio e la motrice del tir che trasportava cassoni carichi di ferro. Le operazioni sono terminate intorno alle 5 di questa mattina ma l’emergenza non è ancora finita. L’operazione, infatti, è particolarmente delicata perché il tir è alimentato a gas naturale liquefatto ed è necessario svuotare il carburante prima di poter rimuovere il tir.

Per questo motivo l’autostrada resta chiusa tra Rondissone e Borgo d’Ale in direzione Milano ed è sospesa dalle 10.30 anche la linea dell’alta velocità tra Torino e Milano. Trenitalia non ha sospeso il treni ma per circa due ore, fino al termine dell’operazione, i convogli saranno deviati sulla linea storica sia in direzione Milano che in direzione Torino.