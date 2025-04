Tipule in casa: cosa sono davvero le “zanzare giganti” e perché non fanno paura

Le tipule, comunemente chiamate “zanzare giganti”, sono insetti appartenenti alla famiglia Tipulidae e non hanno alcun legame con le zanzare comuni. Sono innocue per gli esseri umani e gli animali domestici, non pungono, non mordono e non trasmettono malattie. Con oltre 4.200 specie nel mondo, circa 170 si trovano in Italia. Le tipule si avvicinano alle abitazioni attratte dalla luce artificiale, confondendo lampade e neon con la luce lunare naturale, che userebbero per orientarsi in natura. Entrano in casa spesso per cercare riparo durante temporali o venti forti, piuttosto che per cercare cibo o deporre uova.

Sebbene le loro dimensioni e l’aspetto possano provocare timore, non rappresentano una minaccia. Le bocche di molte di esse non sono nemmeno adattate per alimentarsi in età adulta e vivono solo alcuni giorni, giusto il tempo di riprodursi. Se una tipula si trova in casa, il modo migliore per affrontare la situazione è catturarla delicatamente con un bicchiere e un foglio di carta e rilasciarla all’esterno, contribuendo così anche alla biodiversità. Per prevenire la loro entrata, è utile spegnere le luci esterne non necessarie, installare zanzariere e chiudere porte e finestre in presenza di fonti luminose. In conclusione, le tipule sono visitatrici innocue e importanti per l’ambiente, e imparare a convivere con esse aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza ecologica.