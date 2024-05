TIP, diritto di recesso esercitato dallo 0,0549% del capitale sociale

– Tamburi Investment Partners TIP, gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che il diritto di recesso riguardante la maggiorazione “ulteriore” del diritto di voto è stato validamente esercitato per complessive 101.206 azioni, rappresentative dello 0,0549% del capitale sociale, per un controvalore complessivo delle azioni oggetto di recesso pari a 880.846,42 euro.

TIP procederà alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso in conformità alla normativa e ha depositato l’avviso di offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso a tutti gli azionisti della società titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso.

Pertanto, a partire dal 28 maggio 2024 fino al 27 giugno 2024, gli azionisti della società potranno esercitare i diritti di opzione ad essi spettanti in misura proporzionale al numero di azioni di cui siano titolari alla chiusura della giornata contabile del 29 maggio 2024 e per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso.

In particolare, a ciascuna azione posseduta è attribuito un diritto di opzione valido per l’acquisto di azioni oggetto di recesso nel rapporto di n. 1 azione oggetto di recesso ogni n. 1.635 diritti di opzione posseduti. Le azioni oggetto di recesso sono offerte ad un prezzo unitario pari a euro 8,7035 per ciascuna azione oggetto di recesso.