Non solo Gianni Sperti con la sua risata inconfondibile e Tina Cipollari con le sue catfight quotidiane, accanto a loro a Uomini e Donne c’è un altro volto storico, una silente signora dall’aria rassicurante, Tinì Cansino (anche detta ‘ruba cachet’ da Tommaso Zorzi). L’ex ballerina del Drive In un’intervista rilasciata a U&D Magazine ha spiegato perché è un’opinionista pacata.

“Come mai? Perché sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo dare le classiche opinioni. Però sono contenta e grata per essere lì, per aver avuto questa opportunità, ed essere appunto un’opinionista ‘misteriosa’. Maria de Filippi? Cosa penso di lei? Meravigliosa, metto la mano sul cuore per lei.

Farei i complimenti a tutti: ognuno di loro, per il coraggio e la presenza lì, portano emozioni e sentimenti alla portata di tutti. Alcuni li vorrei non dico criticare ma sgridare, voglio spronarli a cercare l’amore davvero. Mi arrabbio quando i protagonisti di Uomini e Donne si attaccano o si feriscono

Mi trovo benissimo sia con Tina che con Gianni. Vado d’accordo con entrambi e non ho difficoltà. Sono due persone straordinarie, due grandi professionisti. Ammiravo molto Gianni come ballerino. C’è un legame molto bello, con loro e con le altre persone con cui lavoriamo. C’è una grande apertura di cuore. Ho tante coppie preferite. Mi piacciono quelli che sono andati via e felici. Ogni momento le cose cambiano, loro devono scegliersi e io non vorrei influenzare nessuno. Qualche ‘sparatina’ la faccio, ma vorrei che fosse una voce che arriva così, che uno può ascoltare o non ascoltare. Vinca l’amore, sempre”.