Tinì Cansino adesso è nota per essere l’opinionista silente di Uomini e Donne, ma ha mosso i primi passi in tv 35 anni fa in uno storico show Mediaset. La showgirl di origini greche era uno dei volti noti del Drive In e in una puntata del programma ha interagito con una guest star davvero particolare. In una delle ultime edizioni della trasmissione di Italia 1, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un cameo al fianco della collega di Tina Cipollari. Siamo abituati a vedere Pier Silvio come autorevole e serioso dirigente aziendale, ma a quanto pare negli anni 80 non disdegnava l’idea di stare davanti alle telecamere.

Non solo Tinì Cansino (che ha fatto infuriare la Cipollari), il figlio di Silvio ha lavorato anche con Lory Del Santo: “Ho conosciuto Pier Silvio quando aveva 20 anni. Lui è venuto al Drive In a vedere come procedevano i lavori. Voleva essere attore, ma una volta gli hanno sbagliato il trucco. Sembrava il joker di Batman. Poi la sua bellezza è sbocciata ed è diventato un uomo bellissimo“.

Drive In, da Tinì Cansino a Teo Teocoli, il cast.

“Tra i comici che si sono fatti conoscere dal grande pubblico o hanno consolidato la loro popolarità grazie alla partecipazione al programma, si ricordano Giorgio Ariani, la coppia Syusy Blady e Patrizio Roversi, Massimo Boldi, Enzo Braschi, Olga Durano, Isaac George, Malandrino e Veronica, Guido Nicheli, Carlo Pistarino, Lucio Salis. – si legge su Wikipedia – Ma anche: Caterina Sylos Labini, Teo Teocoli, i Trettré, il Trioreno, Sergio Vastano, Mario Zucca, Francesco Salvi, Zuzzurro e Gaspare e Giorgio Faletti; nella maggior parte dei casi si trattava di volti ancora sconosciuti ai più, che troveranno fama proprio grazie al programma.

Tra le protagoniste femminili comparivano, oltre alle già succitate Russo e Del Santo, Tinì Cansino, Nadia Cassini, Eva Grimaldi, Cristina Moffa, Johara ed Ambra Orfei. I testi vennero scritti da autori a volte esordienti come Ellekappa, Gialappa’s Band e Gino e Michele.

Le Ragazze fast food era un gruppo di ragazze in abiti discinti e comprendevano showgirl come Cyssa Zaugg, Eliette Mariangelo e Ritanna Carpenter. C’erano anche Francesca Colombo, Sofia Frisone, Gloria Scotti, Toti Botta, Luciana Ricca, Cristina Garavaglia e Federica Farnese”.