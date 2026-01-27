11.6 C
Ting: il dispositivo di monitoraggio domestico intelligente

Il dispositivo Ting è un sensore elettrico antincendio che monitora il cablaggio di una casa per rilevare eventuali problemi di elettricità. Il dispositivo è stato testato e non ha rilevato problemi dopo mesi di utilizzo. I rapporti settimanali mostrano i cicli degli elettrodomestici e le tendenze del consumo energetico domestico. Tuttavia, le mappe di interruzione sono limitate rispetto ad altre opzioni come Utility e PowerOutage.us.

Il dispositivo è stato configurato e collegato alla rete wi-fi e al dispositivo mobile. Dopo sette giorni di analisi, il dispositivo inizia a rilevare eventuali rischi di incendio elettrico. Il dispositivo invia rapporti settimanali sulla tensione elettrica e mostra i picchi di consumo energetico.

L’app connessa al dispositivo ha funzionalità di monitoraggio, tra cui il monitoraggio in tempo reale e la visualizzazione dei dati sul consumo energetico. Tuttavia, la scala dei grafici è limitata a 20 secondi, rendendo difficile la visualizzazione di eventuali modelli o tendenze.

Il dispositivo è disponibile su Amazon a 99 dollari e non deve essere confuso con altri prodotti con lo stesso nome. Il sensore Ting ha aiutato i funzionari pubblici a identificare la causa di incendi e blackout in diversi casi. Tuttavia, non può sostituire la valutazione di un elettricista per valutare i circuiti e il cablaggio di una casa.

Le specifiche tecniche del dispositivo includono la necessità di una presa con messa a terra, la connessione wi-fi e la compatibilità con smartphone Android e iPhone. Il dispositivo ha un peso di 5 once e dimensioni di 1,34 pollici di profondità x 2,51 pollici di larghezza x 3,96 pollici di altezza.

