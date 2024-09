Tinexta, Eugenio Rossetti subentra a Gian Paolo Coscia nel CdA

Tinexta, una società cotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori del Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha annunciato le dimissioni di Gian Paolo Coscia dalla carica di consigliere non esecutivo e indipendente. Coscia, che era anche Presidente del Comitato Controllo e Rischi, ha deciso di lasciare per motivi strettamente personali e non possiede azioni della società. In seguito alle sue dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla cooptazione di Eugenio Rossetti come nuovo amministratore. Rossetti era il primo candidato non eletto della lista presentata dall’azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A. durante l’assemblea del 23 aprile 2024. Così, Rossetti è stato nominato consigliere non esecutivo e indipendente, con un mandato che durerà fino alla prossima assemblea.

