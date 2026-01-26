Tinet Prata surclassa Siena 3-0

La Tinet Prata di Pordenone ha consolidato il primato in classifica superando per 3-0 l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. Nonostante le assenze di Victorio Ceban e Gabriele Nelli e una condizione non ottimale, i padroni di casa hanno mostrato spirito combattivo, ma la solidità e l’esperienza della formazione ospite hanno prevalso nei momenti decisivi dei tre parziali.

L’avvio di gara ha visto le due formazioni lottare punto su punto, con Siena che prova a prendere il largo sul 5-3, ma la Tinet risponde con l’ace di Katalan. Un ace di Randazzo riporta avanti i Lupi, costringendo coach Di Pietro al timeout. La controrisposta di Prata non tarda e il servizio vincente di Ernastowicz e un muro efficace portano il parziale sul 16-19. Nonostante il tentativo di rimonta locale, un errore in ricezione sancisce il 20-25 per gli ospiti.

Il secondo set inizia con Prata protagonista, grazie anche ai colpi di Terpin. Gli ospiti allungano fino al 7-14, ma l’ingresso di Porro riapre la contesa. Tuttavia, la Tinet mantiene la lucidità e i muri di Katalan ed Ernastowicz scavano il solco decisivo, mentre un errore al servizio di Porro chiude il set sul 22-25.

Nel terzo parziale la Tinet prende subito il comando e Siena cerca di restare in scia con Randazzo e Compagnoni, ma i centrali di Prata neutralizzano i tentativi di rimonta. Ernastowicz e Terpin continuano a spingere fino al 17-24 e la gara si chiude alla prima occasione con un muro di Fusaro per il definitivo 17-25. MVP del match è Marcin Ernastowicz, realizzatore di 12 punti.

Il miglior marcatore della Tinet è stato Jernej Terpin, che ha messo a terra 13 palloni, mentre sul versante toscano i 12 del giovane opposto Leonardo Rocca. I dati di squadra dei friulani includono 8 ace, 6 muri punto, il 24,4% di ricezione perfetta e il 50,7% in attacco, a cui i ragazzi di coach Petrella hanno risposto con 5 ace, 3 muri punto, una ricezione perfetta al 18% e un attacco al 44,9%. Con questo successo, la Tinet Prata di Pordenone ha portato a +4 il vantaggio sulla seconda in classifica.