Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete: Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili per Pulizia Efficiente e senza Sforzo dei Pavimenti Duri

299,00€

(as of Apr 05, 2025 02:00:36 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di elettrodomestici di alta qualità, pratici, facili da usare e intelligenti. Con oltre due decenni di esperienza nel settore delle pulizie, Tineco continua a innovare per creare una vita facile e intelligente per tutti.

Tineco

Aspira e Lava in un Solo Passaggio – Pulisci lo sporco secco/umido e affronta facilmente disordini difficili e appiccicosi in un solo passaggio, senza la necessità di spazzare e poi lavare come nella pulizia tradizionale. Adatto per pavimenti duri sigillati versatili, tra cui legno, piastrelle, marmo, laminato.

Durata di funzionamento prolungata senza interruzioni: le innovative celle a tasca triplicano la durata della batteria, e iFLOOR 5 Breeze Complete soddisfa fino a 35 minuti di autonomia. Integra un sistema a doppio serbatoio con serbatoio d’acqua pulita da 800 ml e un serbatoio d’acqua sporca da 720 ml, il 30% più grande rispetto a Tineco iFLOOR 3 Series. Questo ti consentirà di pulire aree più ampie fino a 190m² senza interruzioni.

Pulizia dei bordi potenziata – L’esclusiva spazzola di Tineco raggiunge facilmente spazi stretti e garantisce una pulizia precisa lungo i battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, con la capacità di pulire bordi e angoli larghi solo 0.5CM.

Pulizia Automatica Senza Mani per una Manutenzione Facile – Il sistema di pulizia automatica senza mani pulisce automaticamente dai rulli ai tubi con una sola pressione, così non è necessario sporcare le mani. Dopo la pulizia, l’asciugatura centrifuga rimuove efficacemente l’acqua dal rullo, mantenendolo asciutto, fresco e pronto per il prossimo lavoro.

Pulizia dell’Acqua Dolce – Dotato dell’innovativo raschietto piatto di Tineco, elimina i detriti e spreme l’acqua sporca all’interno per garantire un rullo spazzola pulito ogni volta, consentendoti di pulire i pavimenti con una spazzola pulita. Dopo la pulizia, l’iFLOOR 5 Breeze Complete lascia i tuoi pavimenti completamente asciutti e privi di aloni in pochi secondi.