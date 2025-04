Tineco FLOOR ONE SWITCH S7: Lavapavimenti Smart Multifunzione con Autopulizia e Spazzola ZeroTangle per una Pulizia Efficace a Doppio Bordo

1.299,00€ - 899,00€

Dal marchio

Fondata nel 1998, Tineco dedica se stessa nello sviluppo della migliore elettronica domestica che sia utile, facile da usare e intelligente. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smetterà mai di rinnovarsi ed è pronta a rendere più semplice la vita di chiunque.

Lavapavimenti & Aspirapolvere

Pulitore multifunzione intelligente 5 in 1: il sostituto definitivo degli aspirapolvere tradizionali, fornendo una soluzione efficace per affrontare la spazzatura bagnata, le macchie oleose secche e altri disordini che gli aspirapolvere non riescono a gestire. Dotato della tecnologia lavapavimenti e aspirapolvere più all’avanguardia di sempre, affronta senza sforzo le macchie e i disordini di tutti i giorni.

Manovra facilmente grazie al motore SwitchPro per la pulizia di tutta la casa passa facilmente dalla lavapavimenti all’aspirapolvere, fornendo la soluzione definitiva e più versatile per la pulizia di tutta la casa, compresi cucina e bagni. Sono inclusi vari accessori per superfici morbide, fessure e aree ad alta portata.

Lavaggio continuo con spazzola pulita tramite tecnologia MHCBSTM: Mantieni i tuoi pavimenti immacolati con la tecnologia MHCBSTM che ricicla in modo efficiente l’acqua sporca con il componente raschiante aderente e lava costantemente con acqua dolce a una velocità costante di 450 volte/min.

Durata della batteria migliorata del 200%: la cella a sacca aggiornata garantisce che SWITCH S7 mantenga il suo eccezionale potere pulente per una durata prolungata. Rispetto ad altre batterie, la durata della batteria è triplicata, consentendo un utilizzo più a lungo.