Tineco Floor One S9: Aspirapolvere Lavapavimenti 2in1, 50 Minuti!

Tineco Floor One S9: Aspirapolvere Lavapavimenti 2in1, 50 Minuti!

Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat

Tineco Floor One S9 Artist: La Rivoluzione nella Pulizia

Scopri il Tineco Floor One S9 Artist, un aspirapolvere lavapavimenti che unisce design elegante e prestazioni straordinarie. Ispirato all’Aurora Boreale, il suo look affascinante con tonalità celesti e colori vivaci si integra perfettamente in ogni ambiente domestico.

Potenza e Innovazione

Con un’aspirazione potente di 22 kPa, questo dispositivo riesce a catturare ogni granello di polvere e detriti. La batteria ad alta capacità garantisce un’autonomia di 50 minuti, così puoi pulire senza interruzioni e senza preoccupazioni.

Flessibilità e Accessibilità

Il design Lay-Flat ultra sottile a 180°, con uno spessore di soli 12,85 cm, consente di raggiungere anche gli angoli più difficili. Scivola senza sforzo sotto letti e divani, rimuovendo polvere e capelli da ogni angolo.

Igiene al Primo Posto

Grazie al sistema di autopulizia FlashDry, l’acqua calda scioglie le macchie, seguita da un’asciugatura a 85°C. Questo processo garantisce una pulizia non solo efficace, ma anche igienica e priva di residui.

Vantaggi Pratici

  • Design Antigroviglio DualBlock: evita l’aggrovigliamento dei capelli e ostruzioni, per un funzionamento sempre ottimale.
  • Facilità d’uso: leggera e maneggevole, rende la pulizia un’esperienza semplice e veloce.

Non perdere l’opportunità di migliorare la pulizia della tua casa. Scegli il Tineco Floor One S9 Artist e rendi ogni superficie splendente!

Tineco Floor One S9: Aspirapolvere Lavapavimenti 2in1, 50 Minuti!

