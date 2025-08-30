Tineco Floor One S9: Aspirapolvere Lavapavimenti 2in1, 50 Minuti!

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
639,00€ – 599,00€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
Tineco Floor One S9 Artist: La Rivoluzione nella Pulizia
Scopri il Tineco Floor One S9 Artist, un aspirapolvere lavapavimenti che unisce design elegante e prestazioni straordinarie. Ispirato all’Aurora Boreale, il suo look affascinante con tonalità celesti e colori vivaci si integra perfettamente in ogni ambiente domestico.
Potenza e Innovazione
Con un’aspirazione potente di 22 kPa, questo dispositivo riesce a catturare ogni granello di polvere e detriti. La batteria ad alta capacità garantisce un’autonomia di 50 minuti, così puoi pulire senza interruzioni e senza preoccupazioni.
Flessibilità e Accessibilità
Il design Lay-Flat ultra sottile a 180°, con uno spessore di soli 12,85 cm, consente di raggiungere anche gli angoli più difficili. Scivola senza sforzo sotto letti e divani, rimuovendo polvere e capelli da ogni angolo.
Igiene al Primo Posto
Grazie al sistema di autopulizia FlashDry, l’acqua calda scioglie le macchie, seguita da un’asciugatura a 85°C. Questo processo garantisce una pulizia non solo efficace, ma anche igienica e priva di residui.
Vantaggi Pratici
- Design Antigroviglio DualBlock: evita l’aggrovigliamento dei capelli e ostruzioni, per un funzionamento sempre ottimale.
- Facilità d’uso: leggera e maneggevole, rende la pulizia un’esperienza semplice e veloce.
Non perdere l’opportunità di migliorare la pulizia della tua casa. Scegli il Tineco Floor One S9 Artist e rendi ogni superficie splendente!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 639,00€ - 599,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tineco Floor One S9 Artist…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 79,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Fire TV Stick 4K Max di Amazon…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 48,00€ - (3,59 € / unità) ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 7,32€ - 3,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 L'Oréal Paris Men Expert Crema…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 169,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Echo Show 8 (Ultimo modello) | Schermo…