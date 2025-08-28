23.5 C
Tineco Floor One S7 Stretch: Aspiradora Inalámbrica 2 in 1!

Da StraNotizie
Tineco Floor One S7 Stretch Ultra Aspiradora inalámbrica en seco y húmedo – Diseño antienredos con posición Horizontal de 180 ° – 50 Minutos de autonomía – Autolimpieza FlashDry a 85 °C

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: L’aspirapolvere senza fili che revolutiona la tua pulizia!

Scopri il Tineco Floor One S7 Stretch Ultra, l’aspirapolvere senza fili pensato per semplificare la tua routine di pulizia, sia a secco che a umido. Con un design innovativo e pratico, questo dispositivo ti garantirà risultati impeccabili in ogni angolo della tua casa.

Design Antinodo e Manovrabilità Superiore

Grazie alla sua posizione reclinabile a 180°, questo aspirapolvere offre un’eccezionale manovrabilità, permettendoti di raggiungere anche i punti più nascosti, come sotto i mobili. Inoltre, il sistema DualBlock anti-groviglio è progettato per evitare ostruzioni causate dai capelli, assicurandoti un funzionamento fluido e senza intoppi.

Potenza e Autonomia

Con un’autonomia fino a 50 minuti, il Tineco S7 Stretch Ultra è sempre pronto all’uso, permettendoti di completare la pulizia in un solo passaggio. La tecnologia iLoop gestisce in modo intelligente l’acqua pulita e sporca, garantendo prestazioni elevate anche dopo ripetuti utilizzi.

Auto-Pulizia Senza Preoccupazioni

Grazie al sistema di auto-pulizia FlashDry, potrai rilassarti dopo ogni utilizzo. Questo dispositivo utilizza acqua calda a 85°C per rimuovere efficacemente le macchie dal tubo e dal rullo spazzola, asciugando rapidamente ogni parte con un getto di aria calda.

Vantaggi Pratici

  • Facile da manovrare anche negli spazi più ristretti grazie al design reclinabile.
  • Risparmio di tempo e fatica con il sistema di auto-pulizia e l’autonomia prolungata.

Non perdere l’occasione di rendere la tua vita più semplice! Scegli Tineco Floor One S7 Stretch Ultra e trasforma ogni pulizia in un’esperienza semplice e senza stress. Acquista ora!

