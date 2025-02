Tineco FLOOR ONE S7 Pro: Aspirapolvere Cordless per Pavimenti Duri con Pulizia Automatico e Display LED, Ideale per Macchie Ostinate e Peli di Animali Domestici

719,00€ - 569,00€

Fondata nel 1998, Tineco dedica se stessa nello sviluppo della migliore elettronica domestica che sia utile, facile da usare e intelligente. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smetterà mai di rinnovarsi ed è pronta a rendere più semplice la vita di chiunque.

Lavapavimenti & Aspirapolvere

MHCBS TM: Usa Balanced-Pressure Water Flow System,Un pavimento completamente pulito grazie al lavaggio continuo con acqua dolce e all’efficiente riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte/min.

UTILIZZO SENZA FATICA: È possible spinegerlo in avanti e indietro, FLOOR ONE S7 Pro(S7 Series) ti assiste rilevando il movimento delle ruote posteriori e supportandoti con il sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale.

AUTONOMIA FINO A 40 MINUTI: Sia l’acqua pulita che quella sporca e l’alimentazione della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop, il che significa che FLOOR ONE S7 Pro(S7 Series) ti consente di pulire per 40 minuti con meno ricariche, meno svuotamenti e meno riempimenti.

PULIZIA DEI BORDI SU ENTRAMBI I LATI: Pulisci lungo le battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, a una distanza di soli 1 cm da entrambi i lati. Non ci saranno più zone trascurate durante la pulizia della casa.

SCHERMO LED: Schermo LED con un utile assistente Tineco che ti guida attraverso il processo di pulizia; dall’avvio rapido allo stato di lavoro in tempo reale.