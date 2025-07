Tineco FLOOR ONE S7: Lavapavimenti Smart Autopulente e Potente

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 899,00€ – 599,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Floor One S7 Stretch Ultra: La Rivoluzione della Pulizia!

Scopri Floor One S7 Stretch Ultra, il tuo nuovo alleato per una pulizia impeccabile! Questa innovativa macchina 5 in 1 non è solo un aspirapolvere: è un vero e proprio supereroe contro sporco e macchie ostinate. Dalla cucina al bagno, affronta tutto con una semplicità disarmante.

Vantaggi pratici:

Versatilità totale: Con il motore SwitchPro, passa senza sforzo dalla funzione lavapavimenti a quella aspirante. È perfetto per ogni superficie e angolo della tua casa, grazie agli accessori inclusi per aree difficili da raggiungere. Tecnologia all’avanguardia: La tecnologia MHCBSTM garantisce un lavaggio costante e impeccabile, riciclando l’acqua sporca e mantenendo i tuoi pavimenti freschi grazie a un’azione di pulizia a 450 volte al minuto!

Con oltre 20 anni di esperienza, Tineco continua a innovare, offrendo prodotti intelligenti e facili da usare. Con il Floor One S7 Stretch Ultra, la pulizia diventa un gioco da ragazzi. Rendi la tua vita più semplice e lascia che la tecnologia si occupi dell’inevitabile disordine quotidiano!