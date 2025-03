Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry: Aspirapolvere Intelligente Senza Fili con Asciugatura Istantanea e Pulizia Bordi

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

799,00€ - 499,00€

(as of Mar 20, 2025 21:10:42 UTC – Details )

Prezzo:







SISTEMA DI FLUSSO DELL’ACQUA A PRESSIONE BILANCIATA: Un pavimento completamente pulito con lavaggio continuo con acqua pulita e efficace riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di acqua a 450 rotazioni al minuto.

SISTEMA AUTOPULENTE FLASHDRY PER UNA PULIZIA ACCURATA: Utilizzando acqua a 70°C scioglie efficacemente le macchie e pulisce in profondità sia il tubo sia il rullo della spazzola. Viene quindi sottoposto ad asciugatura a centrifuga a 70°C gradi per una potente aspirazione di tutta l’acqua. Il rullo della spazzola ruota in entrambe le direzioni e utilizza l’aspirazione a centrifuga per rendere la spazzola più soffice e più asciutta, riducendo anche gli odori sgradevoli.

UTILIZZO SENZA FATICA: FLOOR ONE S7 FlashDry ti assiste rilevando il movimento delle ruote posteriori e supportandoti con il sistema di autopropulsione bidirezionale SmoothPower.

FINO A 40 MINUTI DI AUTONOMIA: Sia l’acqua pulita che quella sporca e l’alimentazione della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop, il che significa che FLOOR ONE S7 FlashDry consente di pulire per 40 minuti con meno ricariche, meno svuotamenti e meno riempimenti.

PULIZIA DEI BORDI SU ENTRAMBI I LATI: Pulisci lungo i battiscopa e negli angoli piu’ difficili da raggiungere, a una distanza di solo 1 cm su entrambi i lati. Non ci saranno piu’ zone trascurate durante la pulizia della casa.

L’imballaggio di tutte le lavapavimenti della serie Tineco S7 è uniforme; controllare l’etichetta bianca per confermare il modello.