Tineco FLOOR ONE S5: Lavapavimenti & Aspirapolvere 3-in-1!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 439,00€ – 299,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit 3-in-1 Lavapavimenti, Aspirapolvere Intelligente per Bagnato e Asciutto, Aspirabriciole, per Peli di Animali Domestici, Display, App e Assistente Vocale

Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit

Scopri il rivoluzionario FLOOR ONE S5 Combo Power Kit di Tineco: un lavapavimenti e aspirapolvere intelligente 3-in-1, progettato per rendere la pulizia della tua casa un gioco da ragazzi. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, potrai affrontare qualsiasi tipo di sporco, sia bagnato che asciutto, senza fatica.

Pulizia Efficiente e Intelligente

Il lavapavimenti è equipaggiato con la tecnologia Smart iLoop, che regola automaticamente il flusso di aspirazione e d’acqua in base alla quantità di sporco. Dimentica la fatica di fare la pulizia: questo dispositivo affronta facilmente anche le macchie più ostinate sui pavimenti duri.

Versatilità senza Pari

Il FLOOR ONE S5 si trasforma rampe a un aspirapolvere dotato di accessori, perfetto per pavimenti, tappezzeria, angoli e persino per l’interno dell’auto. Inoltre, il sensore iLoop cambia colore da rosso a blu, permettendoti di sapere esattamente quando il tuo pavimento è pulito.

Pulizia Profonda nei Punti Difficili

La testina del lavapavimenti è progettata per ottimizzare la pulizia lungo i battiscopa e negli angoli, garantendo pavimenti asciutti e senza aloni in pochi minuti.

Design Leggero e Silenzioso

Con un peso di solo 4 kg, il FLOOR ONE S5 è facile da manovrare con una sola mano. Il motore brushless e il design ottimizzato per il rumore ti permetteranno di pulire senza disturbare il tuo relax.

Facile Manutenzione per Famiglie con Animali

Grazie alla funzione autopulente, non dovrai mai più preoccuparti della manutenzione dei rulli sporchi. Anche il filtro per peli di animali domestici rende la pulizia e la rimozione dei residui rapida e senza sforzo, assicurando che il dispositivo sia sempre pronto per l’uso.

Vantaggi Pratici:

Soluzione 3-in-1: pulisce, aspira e rimuove i peli degli animali con un solo dispositivo.

Pulizia rapida e senza aloni grazie alla tecnologia iLoop e alla testina appositamente progettata.

Non aspettare oltre! Scegli il Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit e rendi la tua esperienza di pulizia più efficace e piacevole. La tua casa merita il meglio!