Tineco FLOOR ONE S5: Aspirapolvere Smart e Lavapavimenti per una Pulizia Efficiente di Peli di Animali e Superfici Miste

389,00€ - 269,00€

(as of Mar 20, 2025 16:50:42 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Aspirapolvere secco e umido senza fili Tineco Floor One S5 Smart



1 Aspirare & Passare

2 Sempre con acqua pulita

3 Superfici Multiple

4 Pulizia dei bordi



1 Intelligente iLoop

2 Pulizia intelligente

3 Massimizzare l’efficienza

4 Sistema autopulente

5 Sicuro e inodore

Sistema Auto-Pulizia Autopulizia accurata per una facile manutenzione

Premi il pulsante di auto-pulizia, che sciacqua automaticamente lo sporco, i capelli e i detriti.

Pulizia impeccabile Pulizia Impeccabile dei Pavimenti con la Spazzola

Il raschietto piatto galleggiante di Tineco rimuove efficacemente lo sporco, lasciando i pavimenti senza aloni e residui. Senza di esso, l’acqua sporca può facilmente fuoriuscire attraverso le fessure e lasciare dietro di sé macchie antiestetiche.

Spazzola a pulizia costante Un vero lavaggio con acqua pulita

Assicura un lavaggio del pavimento con una spazzola pulita.

<1 cm

Pulizia dei Bordi Migliorata, La testina fornisce una pulizia senza aloni lungo i battiscopa e negli angoli difficili.

Pulizia con Acqua Pulita

Serbatoi per acqua pulita e sporca ad alta capacità consentono di pulire aree più ampie senza interruzioni.

Leggero e Motorizzato

Grazie a un design leggero e motorizzato, sei libero di pulire ogni angolo della tua casa con facilità e comfort.

Soluzione Detergente

Nella confezione è inclusa una soluzione detergente per la pulizia di multi-superficie. È resistente alle macchie e sicuro da usare.

Grafico Comparativo

Recensioni dei clienti

4,3 su 5 stelle 4.516

4,3 su 5 stelle 1.491

4,3 su 5 stelle 4.516

4,3 su 5 stelle 4.516

4,3 su 5 stelle 4.516

4,3 su 5 stelle 1.358

4,2 su 5 stelle 1.314

Prezzo

269,00 €€269,00

299,00 €€299,00

489,00 €€489,00

449,00 €€449,00

469,00 €€469,00

—

459,00 €€459,00

durata della batteria

fino a 35 minuti

fino a 35 minuti

fino a 25 minuti

fino a 25 minuti

fino a 35 minuti

fino a 35 minuti

fino a 40 minuti

Migliore pulizia degli angoli

Un lato<1cm

Un lato<1cm

Un lato<1cm

Un lato<1cm

Un lato<1cm

doppi lati<1cm

doppi lati<1cm

Peso

4.5 kg

4.5 kg

3.8 kg

3.8 kg

4.5 kg

4.5 kg

5.1 kg

serbatoi d’acqua pulita/sporca

0.8L/0.72L

0.8L/0.72L

0.5L/0.45L

0.5L/0.45L

0.8L/0.72L

0.8L/0.72L

0.85L/0.72L

Schermo

LED

–

LED

LED

LCD

LED

LED

Autopulente

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tecnologia iLOOP

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

aspirapolvere portatile

✘

✘

✔

✔

✘

✘

✘

acqua elettrolizzata

✘

✘

✘

✘

✔

✘

✘

Aspirpolvere intelligente & mocio 2-in-1 – Rimuovi facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto. È dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato.

Prestazioni di pulizia all’avanguardia – Il rullo a spazzola di FLOOR ONE S5 è progettato per passare in modo agevole vicino ai battiscopa e pulire gli angoli più difficili da raggiungere. I tuoi pavimenti diventano completamente asciutti e senza alcun alone, in pochi minuti.

2 Serbatoi più grandi & Durata della batteria di 35 minuti– Il serbatoio dell’acqua pulita da 0.8litri è più grande, consentendo di pulire aree più grandi senza interruzioni. Il sistema a doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, quindi pulisci sempre con acqua pulita e detergente.

Tecnologia del Sensore Intelligente Tineco iLoop- il nostro sensore intelligente Tineco iLoop proprietario rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua di conseguenza, migliorando sia l’efficienza di pulizia che l’autonomia della batteria.

Auto-pulizia con un Solo Tocco: Il ciclo di auto-pulizia FLOOR ONE S5 pulisce in profondità il rullo spazzola e i tubi per una manutenzione senza necessità di intervento manuale. Dopo la pulizia, l’asciugatura centrifuga rimuove efficacemente l’acqua dal rullo.