Tineco FLOOR ONE i6: Aspirapolvere 2 in 1 con Autonomia 40 Min

Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Vacuum Cleaner and Floor Cleaner 2 in 1, 20kPa, 180° Flat Design, Anti-Tangle, Self-Cleaning, Drying 85°C, 40 Min Autonomy, Pouch Cell Battery
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch: La Soluzione 2 in 1 per la Tua Casa
Scopri il Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, l’aspirapolvere e pulitore per pavimenti 2 in 1 che trasforma il modo in cui pulisci la tua casa. Grazie a una potente aspirazione di 20kPa, questo dispositivo ti permette di rimuovere senza sforzo sporco, detriti e capelli da qualsiasi superficie. Aspirira e lava allo stesso tempo, mantenendo i tuoi pavimenti sempre freschi e impeccabili.
Design Piatto e Maneggevole
Il design piatto a 180° ti consente di affrontare anche gli angoli più difficili e le aree basse della tua casa. Con una sola inclinazione, puoi raggiungere spazi stretti e rimuovere la polvere nascosta. Non ci sarà più bisogno di faticosia per pulire ogni angolo!
Funzione Antigroviglio
Dimentica i problemi legati ai peli degli animali domestici! Il design antigroviglio del Tineco FLOOR ONE i6 Stretch intercetta e raccoglie i peli senza impicciarsi, garantendo una pulizia uniforme e continua senza intoppi.
Autopulizia Innovativa
Con il sistema di autopulizia a un tocco, il rullo, la bocchetta di aspirazione e il coperchio si puliscono in profondità, seguiti da un’asciugatura a 85°C in soli 5 minuti. Così, il tuo dispositivo è sempre pronto all’uso e i tuoi pavimenti rimarranno asciutti e senza aloni.
Autonomia Maggiore
Goditi fino a 40 minuti di utilizzo con una sola carica, ideale per pulire diverse aree della casa senza dover interrompere il lavoro per ricaricare il dispositivo. È pratico e conveniente, perfetto per le famiglie impegnate!
Vantaggi Pratici
- Facile accesso a spazi ristretti grazie al design piatto e all’altezza ridotta.
- Pulizia rapida e senza stress con la funzione di autopulizia automatica.
Non aspettare oltre! Porta a casa il Tineco FLOOR ONE i6 Stretch e rivoluziona il tuo modo di pulire: il tuo ambiente merita il meglio!
