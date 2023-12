Tinder, le tendenze 2023 negli appuntamenti e l'effetto Taylor Swift

Quali sono le principali tendenze nel mondo degli incontri online nel 2023? Lo rivela il report Year in Swipe di Tinder. Si tratta di un’analisi approfondita che mette in luce come i single di quest’anno abbiano abbracciato un approccio più rilassato e aperto all’esplorazione di nuove esperienze nel campo degli appuntamenti. Il 2023 si è distinto per un clima generalmente positivo e ottimista nel mondo del dating online. Gli utenti di Tinder hanno mostrato una minore preoccupazione per la direzione delle loro relazioni, concentrandosi invece sul creare opportunità per vivere nuove esperienze memorabili. Questo cambiamento di prospettiva è stato evidenziato dall’utilizzo dell’emoji , che simboleggia un atteggiamento di costante partecipazione e disponibilità a nuove esperienze.

Un elemento chiave di questa evoluzione è stato l’influenza della cultura pop e della musica, con artiste come Taylor Swift, Miley Cyrus e Rihanna che hanno ispirato molti single nella loro ricerca di partner. Questi artisti hanno non solo facilitato l’avvicinamento delle persone, ma hanno anche offerto una voce alle nuove generazioni. Nel dettaglio, il 2023 ha visto l’ascesa di due principali tendenze nel dating: il Dating “Not Attached To an Outcome” (N.A.T.O) e il Dating “For the Plot”. Il primo approccio incoraggia a godersi il viaggio senza preoccuparsi troppo della destinazione, mentre il secondo si concentra sul vivere esperienze che arricchiscono la propria storia personale.

Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder, ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento di mentalità: “È davvero entusiasmante scoprire, grazie ai dati di Tinder, che il 69% della Gen Z vuole sfidare le norme convenzionali in materia di appuntamenti e relazioni3. Quest’anno, in particolare, abbiamo assistito ad un cambiamento radicale nell’importanza che si dà al percorso rispetto al risultato. Questa nuova generazione di dater ci sta mostrando cosa significa uscire con una persona per merito delle sue potenzialità, liberandosi delle tradizionali aspettative e permettendosi di scrivere le proprie storie di valore, in prima persona”, ha dichiarato.