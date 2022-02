Tinder, popolare app di dating, ha annunciato oggi una nuova funzione che verrà implementata a breve: il match al buio. Seguendo le regole di un vero e proprio appuntamento al buio virtuale, i membri potranno chattare tra loro senza vedere le foto profilo. Dopo aver risposto ad alcune domande su carattere e interessi, saranno abbinati in una sessione di chat a tempo, nella quale potranno conversare scrivendosi senza vedersi. Quando il timer scade, decideranno se fare Match e continuare a chattare svelando i propri profili.

Tinder dichiara che nei primi test effettuati internamente i membri che hanno utilizzato il match al buio hanno ottenuto il 40 per cento di match in più rispetto a chi utilizza le altre funzioni della app. Sempre secondo una ricerca di Tinder, nella generazione Z il 79 per cento ha già avuto o parteciperebbe ad un appuntamento al buio, e il 48 per cento vuole provare ad incontrare qualcuno che, fermandosi all’apparenza, non avrebbe notato. Al 2021, Tinder ha realizzato 65 miliardi di match tra utenti in tutta la sua storia.